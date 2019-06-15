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Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,95'lik getiriyle Tacirler Portföy Değişken Fon oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat Uzun Vad. K.B.A. EYF ise yüzde 5,02'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Tacirler Portföy Değ. Fon 1,030148 4,95 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,0189 4,62 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,435364 4,37 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,608816 4,07 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076808 3,65 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,04315 3,52 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,181852 3,51 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,696288 3,41 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023627 3,26 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,375646 2,76 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030388 5,02 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014852 5,01 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013698 4,59 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013993 4,54 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014683 4,48 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013586 4,42 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013952 4,40 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014559 4,35 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013983 4,30 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013689 4,26Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (4)

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