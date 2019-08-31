FİNANS

Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,45'lik getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF ise yüzde 4,19'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,468043 8,45 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,375042 7,20 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027974 4,02 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041342 3,94 TEB Portföy Altın Fonu 0,069836 3,91 Garanti Portföy Altın Fonu 0,080962 3,89 ING Portföy Altın Fonu 0,031711 3,85 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039258 3,84 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020986 3,83 İş Portföy Altın Fonu 0,031953 3,81 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032189 4,19 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028240 4,11 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,033108 4,09 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029496 4,01 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030986 3,97 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030180 3,97 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031976 3,94 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018688 3,94 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018966 3,93 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030975 3,93 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNERReynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı Reynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı
Trump: Dolar güç kazanıyor, Fed hiçbir şey yapmıyorTrump: Dolar güç kazanıyor, Fed hiçbir şey yapmıyor
GYODER: Konut satışları düşerken, yabancıya satışlar arttıGYODER: Konut satışları düşerken, yabancıya satışlar arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (4)

En Çok Okunan Haberler

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Gece yarısı doğalgaz fiyatlarına zam!

Gece yarısı doğalgaz fiyatlarına zam!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Süre uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Süre uzatıldı

Türk madenciliğinde bir ilk!

Türk madenciliğinde bir ilk!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

TCMB döviz kurları

TCMB döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Dolar güç kazanıyor, Fed hiçbir şey yapmıyor

Trump: Dolar güç kazanıyor, Fed hiçbir şey yapmıyor

GYODER: Konut satışları düşerken, yabancıya satışlar arttı

GYODER: Konut satışları düşerken, yabancıya satışlar arttı

Alternatif Bank TLREF endeksli bono ihraç etti

Alternatif Bank TLREF endeksli bono ihraç etti

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı

Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı

Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)

Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.