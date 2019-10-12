FİNANS

Yatırımcı rehberi (4)

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,16'lık getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,73'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014329 6,16 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041156 5,76 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,409363 4,82 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036133 4,55 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022021 4,44 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063695 4,38 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073651 4,36 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076126 4,23 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026056 4,07 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,628892 4,04 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037366 3,73 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018477 3,61 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029666 3,58 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031607 3,58 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030610 3,58 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010318 3,57 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030646 3,56 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032690 3,55 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018752 3,55 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030309 3,54Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtuTHY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldıAtatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (4)

En Çok Okunan Haberler

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Bakan Albrayrak açıkladı! 'Yeni bir rekor'

Bakan Albrayrak açıkladı! 'Yeni bir rekor'

Fiyatı çok düşünce müdahale gelmişti!

Fiyatı çok düşünce müdahale gelmişti!

Moody's'ten Türkiye açıklaması

Moody's'ten Türkiye açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı

Elma bahçelerinde hasat

Elma bahçelerinde hasat

MOBİSAD / Turnacı: Katma değeri artırmak için özveriyle çalışıyoruz

MOBİSAD / Turnacı: Katma değeri artırmak için özveriyle çalışıyoruz

MMO: Havacılık ve uzay sektörü için gerçekçi planlamalar yapılmalı

MMO: Havacılık ve uzay sektörü için gerçekçi planlamalar yapılmalı

WWF / Kalem: Deniz Koruma Alanları önemli bir çıkış yolu

WWF / Kalem: Deniz Koruma Alanları önemli bir çıkış yolu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.