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Yatırımcı rehberi (5)

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2018 11:49 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,30'luk düşüşle Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken EYF ise yüzde 5,16'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,03532 -7,30 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062199 -5,95 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014391 -5,94 Finans Portföy Gümüş BYF 16,032053 -5,73 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062335 -5,67 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,824239 -5,58 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,762176 -5,47 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 439,700868 -5,27 Finans Portföy Altın BYF 17,29617 -5,26 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022547 -5,22 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028363 -5,16 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028599 -4,64 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025453 -4,55 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,01868 -4,44 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015323 -4,37 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019722 -4,23 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,02177 -4,22 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020754 -4,20 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021153 -4,19 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012532 -4,18Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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