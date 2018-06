Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,89'luk düşüşle Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF ise yüzde 3,31'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028522 -3,89 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,443769 -3,67 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041379 -3,63 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168068 -3,35 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038843 -3,34 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032109 -3,25 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018211 -3,12 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,3959 -2,97 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,22513 -2,68 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,25654 -2,68 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012272 -3,31 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012791 -3,27 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012472 -3,23 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012471 -3,13 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013498 -3,03 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012584 -3,00 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015412 -2,98 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013495 -2,98 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012214 -2,92 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019353 -2,86Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

