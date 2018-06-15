Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,16'lık düşüşle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 3,20'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,038938-7,16İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,027421-4,47Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,103114-4,19Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,88442-4,15Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,017188-4,00Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,393288-3,84Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,243135-3,68Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,363417-3,66Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,130855-3,65Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,014853-3,20Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,025431-3,17Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,09349-3,16Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,043931-3,14Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,019813-3,14MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,021466-3,14Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,047273-3,13Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,016717-3,11Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,063998-3,09BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,065809-3,08

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

