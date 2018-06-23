Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,77'lik düşüşle TEB Portföy PY Değişken Özel Fon oldu.

Allianz Hayat Emeklilik Katkı EYF ise yüzde 1,46'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,308349 -2,77 Finans Portföy Gümüş BYF 16,480478 -2,35 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036734 -2,19 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020286 -2,17 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027309 -1,75 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,03767 -1,61 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,383283 -1,29 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02088 -1,16 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,162732 -1,15 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023285 -1,10 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012166 -1,46 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012284 -1,45 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013044 -1,45 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01202 -1,39 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012537 -1,38 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012006 -1,35 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011836 -1,25 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012551 -1,24 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011813 -1,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012449 -1,15Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

