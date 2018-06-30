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Yatırımcı rehberi (5)

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 6,36'lık düşüşle Ak Portföy Gelişen Ülkeler Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 4,83'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,021803 -6,36 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029175 -5,98 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,614295 -5,31 Finans Portföy Gümüş BYF 15,680932 -4,85 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,05116 -4,80 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,837053 -4,78 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035005 -4,71 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,019334 -4,69 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062246 -4,63 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,981609 -4,61 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025195 -4,83 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027648 -4,33 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020485 -4,11 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,02087 -4,10 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019467 -4,09 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012364 -4,08 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019685 -4,08 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019968 -4,08 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020171 -4,08 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019849 -4,06 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (5)

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