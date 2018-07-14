Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 15,50'lik düşüşle Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun BYF oldu.

Garanti Emeklilk Hayat Hisse Senedi EYF ise yüzde 10,27'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,053412 -15,50 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041324 -14,62 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082418 -13,94 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,306648 -13,00 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051167 -11,38 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017075 -11,12 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098054 -11,06 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,135325 -10,89 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,365724 -10,86 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,228395 -10,40 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,088497 -10,27 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015881 -10,19 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,020215 -10,19 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018768 -10,17 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060377 -10,09 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,062191 -10,06 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016858 -9,65 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055514 -9,62 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,0422 -9,54 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,088286 -9,37Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

