FİNANS

Yatırımcı rehberi (5)

FİNANS HABERLERİ  | 21.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,69'luk düşüşle Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 2,03'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Finans Portföy Gümüş BYF 15,728599 -4,69 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 173,097389 -3,01 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040147 -2,85 Finans Portföy Altın BYF 17,136669 -2,83 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,720837 -2,76 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080436 -2,40 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020039 -2,18 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019523 -1,84 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027719 -1,80 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014402 -1,79 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026396 -2,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020248 -1,73 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012609 -1,72 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019858 -1,72 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021287 -1,72 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020893 -1,72 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020082 -1,71 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020575 -1,71 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020363 -1,70 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018816 -1,69Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
SGK’dan müjde! Emekli maaşlarına yapılan zamlardan doğan farklar ne zaman yatacak?SGK’dan müjde! Emekli maaşlarına yapılan zamlardan doğan farklar ne zaman yatacak?
Münih'te Oktoberfest hazırlıkları başladıMünih'te Oktoberfest hazırlıkları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (5)

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

SGK’dan müjde! Emekli maaşlarına yapılan zamlardan doğan farklar ne zaman yatacak?

SGK’dan müjde! Emekli maaşlarına yapılan zamlardan doğan farklar ne zaman yatacak?

Mahmutbey'deki kilit yıl sonuna kadar çözülüyor

Mahmutbey'deki kilit yıl sonuna kadar çözülüyor

Burada sadece 9 kişi yaşıyor!

Burada sadece 9 kişi yaşıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SGK’dan müjde! Emekli maaşlarına yapılan zamlardan doğan farklar ne zaman yatacak?

SGK’dan müjde! Emekli maaşlarına yapılan zamlardan doğan farklar ne zaman yatacak?

Münih'te Oktoberfest hazırlıkları başladı

Münih'te Oktoberfest hazırlıkları başladı

İsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttı

İsviçre'nin saat ihracatı ilk altı ayda yüzde 11.8 arttı

Dicle Elektrik Şırnak’ta pano montajına yeniden başladı

Dicle Elektrik Şırnak’ta pano montajına yeniden başladı

Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem turizm yapılacak

Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem turizm yapılacak

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.