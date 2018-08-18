Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 23,32'lik düşüşle Logos Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF ise yüzde 11,37'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,012732 -23,32 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 9,912232 -19,12 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068009 -18,58 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034483 -17,91 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,164655 -14,12 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046906 -14,07 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,870287 -12,16 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,972097 -11,92 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,015622 -11,41 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016715 -11,36 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,015943 -11,37 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,040143 -11,22 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,020452 -10,81 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,01529 -10,28 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048088 -9,80 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,0964 -9,76 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,027778 -9,73 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,043888 -9,72 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,070721 -9,72 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,093796 -9,71Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

