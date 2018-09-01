Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,80'lik düşüşle Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu oldu.

Fiba Emeklilik ve Hayat Perform Portföy Değişken EYF ise yüzde 1,27'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011522 -0,80 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013358 -0,73 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,655771 -0,61 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,083633 -0,38 Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu 0,243063 -0,28 Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,012719 -0,12 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014895 -0,06 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031502 -0,04 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,349112 0,00 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,672515 0,00 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010699 -1,27 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,014771 -0,52 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015054 -0,42 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,013724 -0,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013806 -0,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013873 -0,36 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013875 -0,32 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015196 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010216 -0,25 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016819 -0,21Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

