Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,49'luk düşüşle Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF ise yüzde 1,78'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030087 -4,49 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,138798 -3,82 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069463 -3,35 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035272 -3,35 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,401717 -2,64 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,855278 -2,63 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,039184 -2,54 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,070368 -2,26 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,090820 -2,13 TEB Portföy İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,347149 -2,00 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016640 -1,78 NN Hay. Em. Karma EYF 0,081245 -1,12 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017686 -0,76 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011645 -0,73 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017280 -0,73 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,013427 -0,64 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,011990 -0,63 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,051165 -0,53 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081154 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019074 -0,39

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

