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Yatırımcı rehberi (5)

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,81'lik düşüşle Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu Fonu oldu.

Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF ise yüzde 3,42'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu 0,224000 -7,81 Finans Portföy Gümüş BYF 18,715651 -6,35 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 598,745337 -6,30 Finans Portföy Altın BYF 21,628971 -6,30 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 216,550565 -5,81 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,567500 -4,21 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086318 -3,92 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029642 -3,77 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038861 -3,73 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046846 -3,62 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024342 -3,42 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026161 -3,38 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025936 -3,38 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016231 -3,36 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025661 -3,36 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028314 -3,35 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026510 -3,34 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027467 -3,34 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039302 -3,30 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026340 -3,28Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (5)

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