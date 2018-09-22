Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,46'lık düşüşle İş Portföy Altın Fonu oldu.

NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 1,24'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy Altın Fonu 0,027558 -1,46 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033891 -1,41 Ak Portföy Altın Fonu 0,057306 -1,36 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 76,489372 -1,30 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024695 -1,30 HSBC Portföy Altın Fonu 2,180152 -1,26 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017601 -1,22 Garanti Portföy Altın Fonu 0,069199 -1,21 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035655 -1,19 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,057176 -1,17 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016029 -1,24 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025350 -1,21 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025623 -1,21 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024049 -1,20 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026191 -1,20 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027977 -1,19 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025850 -1,19 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026028 -1,18 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027039 -1,18 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026156 -1,18

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

