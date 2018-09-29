Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,73'lük düşüşle Finans Portföy Altın BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF ise yüzde 3,59'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Finans Portföy Altın BYF 20,601339 -5,73 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,822818 -5,38 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022854 -5,29 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,182445 -4,48 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082598 -4,46 Finans Portföy Gümüş BYF 18,132283 -4,45 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 579,627236 -4,19 Ak Portföy Altın Fonu 0,055209 -3,66 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034368 -3,61 İş Portföy Altın Fonu 0,026568 -3,59 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024921 -3,59 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024441 -3,59 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024714 -3,55 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015464 -3,52 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023205 -3,51 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025272 -3,51 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027014 -3,44 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025266 -3,40 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024182 -3,37 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026129 -3,37Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

