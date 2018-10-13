FİNANS

Yatırımcı rehberi (5)

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 10,41'lik düşüşle Ak Portföy Yeni Teknoloji Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 5,63'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035133 -10,41 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,729414 -9,56 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061826 -9,06 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075883 -7,75 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,097291 -7,18 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042064 -6,75 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,32123 -6,64 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077564 -6,33 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026517 -6,28 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023043 -6,07 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030073 -5,63 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,100415 -5,20 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035301 -4,35 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,047056 -3,84 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,070005 -3,60 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053615 -3,32 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,063313 -2,90 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058435 -2,60 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039916 -2,56 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019735 -2,49Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNERİshale ne iyi gelir?İshale ne iyi gelir?
HTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitimHTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitim
Türkiye’nin en büyük "özel eğitim ve uygulama okulu" açılıyorTürkiye’nin en büyük "özel eğitim ve uygulama okulu" açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (5)

En Çok Okunan Haberler

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Emekliye en az 2 bin 361 TL!

Emekliye en az 2 bin 361 TL!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgazda yeni dönem...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgazda yeni dönem...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık

Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık

HTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitim

HTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitim

Türkiye’nin en büyük "özel eğitim ve uygulama okulu" açılıyor

Türkiye’nin en büyük "özel eğitim ve uygulama okulu" açılıyor

Akbank Caz Festivali’nden çocuklara özel atölyeler

Akbank Caz Festivali’nden çocuklara özel atölyeler

Genç çiftçiye hibe mandaları teslim edildi

Genç çiftçiye hibe mandaları teslim edildi

Trump: Brunson’ın yakın bir zamanda eve geri dönmesini umuyoruz

Trump: Brunson’ın yakın bir zamanda eve geri dönmesini umuyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.