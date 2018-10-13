Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 10,41'lik düşüşle Ak Portföy Yeni Teknoloji Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 5,63'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035133 -10,41 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,729414 -9,56 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061826 -9,06 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075883 -7,75 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,097291 -7,18 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042064 -6,75 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,32123 -6,64 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077564 -6,33 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026517 -6,28 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023043 -6,07 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030073 -5,63 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,100415 -5,20 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035301 -4,35 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,047056 -3,84 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,070005 -3,60 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053615 -3,32 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,063313 -2,90 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058435 -2,60 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039916 -2,56 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019735 -2,49Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

