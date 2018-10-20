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Yatırımcı rehberi (5)

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 8,29'lik düşüşle TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF ise yüzde 6,82'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,128850-8,29İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,023882-7,88Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016768-7,83Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,024597-7,24Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,019853-7,06Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,039140-6,95İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,054700-6,88İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,072247-6,85TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu1,850066-6,82Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,021474-6,81Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,035146-6,82Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,018438-6,57AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,028151-6,39Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,062177-5,96Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,059376-5,96MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,033299-5,95Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,043269-5,88Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,023259-5,65BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,023063-5,62NN Hay. Em. Altın EYF0,014430-5,62Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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