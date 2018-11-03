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Yatırımcı rehberi (5)

FİNANS HABERLERİ  | 03.11.2018 11:17 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,54'lük düşüşle Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Halk Hayat ve Emeklilik Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 3,06'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016203 -4,54 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023247 -3,77 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,02593 -3,15 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032147 -2,89 Ak Portföy Altın Fonu 0,051507 -2,89 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,952123 -2,86 TEB Portföy Altın Fonu 0,054048 -2,85 HSBC Portföy Altın Fonu 1,96811 -2,85 İş Portföy Altın Fonu 0,024874 -2,85 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,01591 -2,85 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014728 -3,06 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021697 -3,03 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024598 -2,90 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023337 -2,85 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014481 -2,85 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,02315 -2,84 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014573 -2,81 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023722 -2,77 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023625 -2,74 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,02274 -2,70Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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