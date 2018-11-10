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Yatırımcı rehberi (5)

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,36'lık düşüşle Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 3,14'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015497 -4,36 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024586 -3,61 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02243 -3,51 Finans Portföy Gümüş BYF 16,74411 -3,17 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032286 -3,01 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,05318 -2,72 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020548 -2,69 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029769 -2,67 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,723981 -2,65 Deniz Port. Altın Fonu 0,027422 -2,65 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028395 -3,14 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013364 -3,12 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014105 -2,60 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022732 -2,59 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022552 -2,58 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014202 -2,55 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023133 -2,48 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023039 -2,48 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,02116 -2,47 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022183 -2,45Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (5)

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