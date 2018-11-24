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Yatırımcı rehberi (5)

FİNANS HABERLERİ  | 24.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 17,43'lük düşüşle Logos Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma EYF ise yüzde 4,01'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010859 -17,43 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029248 -7,38 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,126058 -6,76 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014021 -5,82 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052677 -5,60 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065813 -4,44 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063966 -4,32 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,021544 -3,86 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,987422 -3,78 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,72489 -3,70 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086984 -4,01 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078456 -3,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058178 -3,46 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055033 -3,45 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,079133 -3,44 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,051923 -3,43 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,042718 -3,43 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,052614 -3,41 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069692 -3,41 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039984 -3,41Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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