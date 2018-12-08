FİNANS

Yatırımcı rehberi (5)

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 11:16 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,97'lik düşüşle Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. Hisse Senedi Yoğun BYF
oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat Sürd. His. Sen. EYF
ise yüzde 3,62'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,660195 -5,97 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078394 -5,84 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040782 -5,75 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,193227 -3,56 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,134541 -3,39 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,759241 -3,26 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,243164 -3,26 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,234589 -3,24 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,089754 -3,18 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,388135 -2,95 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017108 -3,62 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048907 -2,86 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017256 -2,86 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080527 -2,60 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016692 -2,55 NN Hay. Em. Karma EYF 0,087246 -2,53 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044016 -2,38 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,10175 -2,32 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,100811 -2,30 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,089041 -2,30Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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