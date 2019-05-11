Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,87'lik düşüşle Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürd. His. Sen. EYF ise yüzde 4,38'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,10 -5,87 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 31,36 -5,32 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,22 -5,19 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,09 -4,78 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 31,57 -4,70 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,05 -4,48 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,12 -4,46 Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,06 -4,46 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,03 -4,39 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,05 -4,36 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,02 -4,38 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,02 -4,38 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,03 -4,35 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,03 -4,18 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,09 -4,14 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,08 -4,12 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,04 -4,09 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,02 -3,98 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,02 -3,97 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,089403 -3,84Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

