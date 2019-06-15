Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,93'lük düşüşle İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Emeklilik ve Hayat Tacirler Por. Değ. EYF ise yüzde 0,21'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02 -1,93 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,01 -1,93 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,44 -1,03 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,02 -0,28 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,00 -0,21 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,10 -0,17 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,02 -0,09 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,01 -0,21 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,04 -0,04Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

