Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,56'lık düşüşle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken EYF ise yüzde 0,40'lık gerilemeyle bu haftanın tek kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,01 -7,56 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,08 -1,03 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02 -0,95 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,03 -0,43 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,10 -0,31 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,04 -0,27 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,04 -0,23 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,485856 -0,20 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,37 -0,10 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,76 -0,03 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,04 -0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,03 -0,26 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,01 -0,23Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

