Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,81'lik düşüşle Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,44'lük gerilemeyle bu haftanın tek kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,03 -5,81 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,01 -4,83 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,02 -4,74 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,03 -4,66 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,04 -4,56 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,01 -3,98 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,07 -3,93 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070833 -3,91 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,45 -3,57 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,04 -3,56 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,03 -4,44 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,04 -4,00 NN Hay. Em. Altın EYF 0,02 -3,33 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,03 -3,31 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,02 -3,29 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,02 -3,28 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028207 -3,27 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027331 -3,27 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027075 -3,24 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026283 -3,24Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

