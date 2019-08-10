Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 6,32'lik düşüşle İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,24'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,63 -6,32 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,01 -6,26 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,04 -5,74 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02 -5,33 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,03 -4,88 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,02 -4,74 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,23 -4,48 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026567 -4,36 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,07 -4,33 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,03 -4,32 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,04 -6,24 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,04 -5,26 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,06 -3,97 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,10 -3,79 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,03 -3,74 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,02 -3,68 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070439 -3,67 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057288 -3,60 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022414 -3,44 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,01061 -3,38Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

