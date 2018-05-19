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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 432,271157 4,71 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027156 4,45 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,752051 3,88 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,044708 3,23 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,037858 3,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,828238 4,15 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019995 3,71 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014542 3,68 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,042338 3,66 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023294 3,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030383 4,88 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063297 4,86 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062655 4,14 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036923 3,87 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,049691 3,77 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,235253 4,25 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,533009 2,02 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 106,423179 1,63 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,527246 1,45 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,642249 1,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016017 3,67 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,555981 3,61 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,465983 3,58 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,025760 1,80 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013434 1,71 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 15,697718 3,49 Finans Portföy Altın BYF 16,798696 2,45 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 169,882708 2,42 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027070 1,89 Deniz Port. Altın Fonu 0,023839 1,75 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,559344 0,25 Finans Portföy Para Piy. Fonu 86,343106 0,25 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015729 0,25 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,043628 0,25 İş Portföy Para Piyasası Fonu 197,864665 0,25 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028780 -3,96 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014057 -3,12 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 253,726108 -3,11 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,399872 -3,11 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,061090 -2,65 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,034643 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051059 -3,70 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101622 -3,48 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 15,102045 -3,45 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,329781 -3,34 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,520595 -3,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,334281 -2,84 İş Portföy Üç. Değişken Fon 0,980404 -1,94 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,336768 -1,72 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,337280 -1,47 Şeker Port. Değ. Fon 0,024846 -1,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029100 -1,03 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,931743 -0,53 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039545 -0,38 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011496 -0,15 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013241 -0,11Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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