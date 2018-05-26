Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 464,155899 7,38 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,506775 6,77 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,418999 6,43 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,508152 6,43 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,864177 6,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020022 6,72 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045060 6,43 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021158 5,82 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,931969 5,67 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024544 5,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,526870 6,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029957 5,78 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052442 5,54 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066080 5,47 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031749 4,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054245 6,75 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,249318 5,98 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,029739 5,03 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 0,929956 2,87 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,576978 2,87 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027516 6,82 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014284 6,33 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,046776 6,21 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016972 5,96 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,553278 5,95 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 18,256117 8,68 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 184,349483 8,52 Finans Portföy Gümüş BYF 17,006934 8,34 Ak Portföy Altın Fonu 0,046863 7,77 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028909 6,79 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,575915 0,25 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020445 0,25 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,015954 0,25 ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu 15,165792 0,24 Finans Portföy Para Piy. Fonu 86,553676 0,24 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017626 -0,18 Halk Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 57,521785 -0,16 Garanti Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 270,899383 -0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041754 -4,99 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,453633 -4,40 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034386 -4,19 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,042781 -2,89 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018853 -2,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,051390 -4,19 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,400973 -3,14 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,012848 -2,71 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015348 -2,71 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,309988 -2,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027987 -3,82 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,909294 -2,41 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,206570 -1,75 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032436 -1,72 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038947 -1,51Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

