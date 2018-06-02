Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029675 1,75 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014323 1,68 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173886 1,63 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040185 1,60 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 258,361873 1,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,010894 0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044194 3,30 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,498803 3,11 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042939 2,84 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,891428 2,48 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022605 1,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053493 4,09 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,450340 2,38 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,081561 2,33 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,352627 2,33 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015656 2,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028686 2,50 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,258873 2,33 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033186 2,31 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,924317 1,65 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,943954 1,10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,252509 0,29 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,593747 0,27 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,429057 0,27 ING Portföy Para Piyasası Fonu 69,481153 0,27 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,287895 0,27 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,762176 -5,47 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 439,700868 -5,27 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027339 -5,16 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,044897 -4,43 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038389 -4,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014391 -5,94 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,824239 -5,58 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018996 -5,12 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,042760 -5,10 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023356 -4,84 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035320 -7,30 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062199 -5,95 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062335 -5,67 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022547 -5,22 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,049709 -5,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,237908 -4,58 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,052542 -3,14 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,001877 -2,71 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,466988 -2,68 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,539726 -2,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,552356 -5,17 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016246 -4,28 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013681 -4,22 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,488030 -4,20 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026364 -4,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,032053 -5,73 Finans Portföy Altın BYF 17,296170 -5,26 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 174,815972 -5,17 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027650 -4,36 HSBC Portföy Altın Fonu 1,701275 -4,21Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

