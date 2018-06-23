Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 459,623328 2,07 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,047214 2,04 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,046765 1,65 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,031972 1,38 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028333 1,37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045562 1,38 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024358 1,11 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014687 0,82 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,222921 0,76 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,053308 0,57 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,043615 3,42 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,866360 2,59 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,243279 2,17 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018078 1,93 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017520 1,75 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053876 1,87 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,082687 1,24 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,331119 1,22 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,324506 1,17 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,221217 1,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027524 2,40 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,576953 2,13 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038173 1,95 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,895448 1,93 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017018 1,75 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,432545 0,19 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016135 0,19 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 51,862506 0,19 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,609947 0,18 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,290657 0,18 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027309 -1,75 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037670 -1,61 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,383283 -1,29 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,162732 -1,15 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059075 -1,00 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020286 -2,17 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020880 -1,16 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,016525 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036734 -2,19 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023285 -1,10 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031465 -0,95 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065269 -0,77 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,395402 -0,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,308349 -2,77 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010358 -0,99 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,019744 -0,91 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060785 -0,77 TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 3,795643 -0,71 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027109 -0,18 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014111 -0,13 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,046150 -0,11 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,193789 -0,10 Alkhair Portföy Bir. Katılım Fonu 0,043280 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,480478 -2,35 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 177,019328 -0,36 Finans Portföy Altın BYF 17,531324 -0,28 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028383 -0,20 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016905 -0,15Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

