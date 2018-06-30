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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,165359 1,61 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059986 1,54 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 248,290785 1,51 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038233 1,49 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027714 1,48 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,018378 0,18 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,034332 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041096 6,25 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,457822 5,05 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035078 4,72 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,803228 4,09 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,045163 3,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Şeker Port. Değ. Fon 0,024806 3,49 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,552591 2,81 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,395485 2,60 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,529852 2,04 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,012995 1,94 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028849 4,81 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,926006 3,41 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039204 2,70 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,939099 1,66 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031892 1,53 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,304567 0,32 İş Portföy Para Piyasası Fonu 201,140263 0,32 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016187 0,32 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,029602 0,32 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,217784 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,766184 -3,38 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 445,603365 -3,05 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027476 -3,02 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,045984 -2,61 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038571 -2,38 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,837053 -4,78 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,019334 -4,69 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018945 -3,76 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,044037 -3,35 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023565 -3,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,021803 -6,36 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029175 -5,98 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,614295 -5,31 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,051160 -4,80 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035005 -4,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,981609 -4,61 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,255933 -4,01 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,557936 -1,82 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,052947 -1,72 İş Portföy Üç. Değişken Fon 0,980931 -1,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026003 -4,08 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013536 -4,07 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,044356 -3,89 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,533099 -2,78 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016546 -2,77 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 15,680932 -4,85 Finans Portföy Altın BYF 16,783650 -4,26 Ak Portföy Altın Fonu 0,044235 -4,14 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027220 -4,10 TEB Portföy Altın Fonu 0,046443 -4,08Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (6)

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