Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 469,774548 5,27 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,880379 5,21 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029080 4,34 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,048181 3,74 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,040128 2,83 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020693 6,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,968837 5,63 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046313 4,61 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024817 4,02 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019888 3,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,966324 7,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031581 6,96 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055391 6,38 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023462 6,12 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066600 4,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,018008 3,21 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,619445 2,68 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054349 0,87 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,391816 0,57 İş Portföy İki. Değ. Fon 6,557979 0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017354 3,94 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,601828 3,44 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,656731 2,90 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026957 2,77 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014033 2,62 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,502781 4,68 Finans Portföy Altın BYF 17,635193 4,29 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 178,477232 4,28 Ak Portföy Altın Fonu 0,045989 2,81 İş Portföy Altın Fonu 0,022074 2,76 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,374026 0,33 İş Portföy Para Piyasası Fonu 202,403999 0,32 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016290 0,31 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,332303 0,31 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,041648 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026036 -3,18 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,156139 -2,77 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 236,659686 -2,33 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,371423 -2,09 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,057687 -1,81 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,029924 -1,07 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,192837 -0,70 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,283187 -0,46 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,019039 -0,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,053412 -15,50 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041324 -14,62 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082418 -13,94 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,306648 -13,00 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051167 -11,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,214051 -6,93 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 13,812763 -6,89 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,338608 -6,46 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,316240 -6,15 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,035135 -5,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027359 -9,21 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,873945 -8,58 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030255 -7,34 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,872210 -7,21 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,175295 -6,98Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

