FİNANS

Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 469,774548 5,27 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,880379 5,21 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029080 4,34 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,048181 3,74 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,040128 2,83 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020693 6,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,968837 5,63 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046313 4,61 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024817 4,02 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019888 3,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,966324 7,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031581 6,96 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055391 6,38 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023462 6,12 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066600 4,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,018008 3,21 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,619445 2,68 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054349 0,87 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,391816 0,57 İş Portföy İki. Değ. Fon 6,557979 0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017354 3,94 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,601828 3,44 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,656731 2,90 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026957 2,77 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014033 2,62 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,502781 4,68 Finans Portföy Altın BYF 17,635193 4,29 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 178,477232 4,28 Ak Portföy Altın Fonu 0,045989 2,81 İş Portföy Altın Fonu 0,022074 2,76 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,374026 0,33 İş Portföy Para Piyasası Fonu 202,403999 0,32 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016290 0,31 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,332303 0,31 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,041648 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026036 -3,18 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,156139 -2,77 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 236,659686 -2,33 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,371423 -2,09 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,057687 -1,81 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,029924 -1,07 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,192837 -0,70 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,283187 -0,46 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,019039 -0,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,053412 -15,50 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041324 -14,62 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082418 -13,94 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,306648 -13,00 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051167 -11,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,214051 -6,93 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 13,812763 -6,89 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,338608 -6,46 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,316240 -6,15 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,035135 -5,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027359 -9,21 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,873945 -8,58 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030255 -7,34 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,872210 -7,21 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,175295 -6,98Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNERÖlüyü gömmeden önce halden hale soktular! Ölüyü gömmeden önce halden hale soktular!
Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusuErdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu
Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içiyor, gösteriler devam ediyorTrump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içiyor, gösteriler devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (6)

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu

Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu

İstanbul'un ilçelerindeki konut fiyatları açıklandı

İstanbul'un ilçelerindeki konut fiyatları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içiyor, gösteriler devam ediyor

Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içiyor, gösteriler devam ediyor

Trump öğleden sonra Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek (4)

Trump öğleden sonra Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek (4)

Özbekistan, Bursalı yatırımcıları bekliyor

Özbekistan, Bursalı yatırımcıları bekliyor

Trump öğleden sonra Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek (3)

Trump öğleden sonra Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek (3)

Londra’da Trump karşıtı gösteriler devam ediyor

Londra’da Trump karşıtı gösteriler devam ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.