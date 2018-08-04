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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 491,687679 4,94 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,981081 4,53 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,050217 4,18 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,041454 3,20 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,030234 2,97 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048283 4,72 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026028 3,98 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020421 3,87 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015224 3,49 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021701 3,43 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,947445 4,17 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068783 4,04 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024874 3,61 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039200 3,39 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069972 3,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,043489 3,20 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,687610 2,97 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,056995 2,29 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,493594 1,53 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,576495 1,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,018291 4,77 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,683954 4,55 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,736056 3,92 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027634 3,61 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014368 3,47 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,669166 4,36 Finans Portföy Altın BYF 17,979213 3,78 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 181,529996 3,77 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028933 3,71 HSBC Portföy Altın Fonu 1,784084 3,51 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016454 0,34 İş Portföy Para Piyasası Fonu 204,427216 0,33 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019401 0,33 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,480931 0,32 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,872318 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,014458 -26,33 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025401 -4,33 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,152602 -4,01 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,363999 -3,36 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167098 -3,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041866 -3,26 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,841985 -2,91 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,359657 -2,76 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040635 -2,66 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081254 -2,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 61,121133 -4,67 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,390515 -1,77 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018251 -1,52 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,321896 -1,46 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053142 -1,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028135 -1,89 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038489 -1,64 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031005 -1,03 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,232694 -0,94 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,921910 -0,73Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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