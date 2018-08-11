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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,123110 2,20 Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,150751 0,40 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,051784 0,36 Halk Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 77,659054 0,31 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 125,397728 0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074608 8,47 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,384891 7,05 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062007 3,56 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,239227 3,43 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,275415 3,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 69,941211 2,92 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,918394 2,59 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 0,961779 2,30 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,328677 2,11 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,773893 1,59 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,948689 4,13 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031723 2,32 Alkhair Portföy Bir. Katılım Fonu 0,043958 0,75 Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu 0,242755 0,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 1,903713 6,71 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 53,048865 0,33 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,388844 0,32 ING Portföy Para Piyasası Fonu 71,556176 0,32 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,221881 0,32 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,482472 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036076 -0,76 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,152041 -0,37 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,057036 -0,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,362789 -0,33 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,531569 -0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,798338 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,052225 -1,73 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,526120 -0,32Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (6)

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