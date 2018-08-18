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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056497 5,81 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 561,551125 5,43 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,212934 5,13 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033072 4,07 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,036256 1,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055794 7,32 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029212 5,20 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016882 4,35 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,322655 3,82 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023763 3,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,279345 5,78 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064540 4,87 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078533 4,59 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077917 4,44 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036805 4,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,529534 4,86 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,853779 4,08 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,061612 1,97 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,143966 1,64 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,734154 1,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020639 5,66 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,889488 5,16 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,931447 5,06 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030953 4,99 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,051925 4,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032343 4,39 HSBC Portföy Altın Fonu 1,985932 4,32 İş Portföy Altın Fonu 0,025078 4,01 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019020 3,85 Ak Portföy Altın Fonu 0,052164 3,81 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,812047 0,37 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016339 0,33 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019527 0,33 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,442822 0,33 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,330047 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,012732 -23,32 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 211,337192 -7,96 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023329 -7,77 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,140573 -7,54 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,154739 -7,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,057069 -1,26 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,027936 -0,92 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,220581 -0,67 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 9,912232 -19,12 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068009 -18,58 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034483 -17,91 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,164655 -14,12 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046906 -14,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,047488 -9,07 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 13,576145 -9,00 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,302953 -7,83 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,207908 -6,55 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,080791 -6,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028984 -9,00 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,144670 -8,24 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026542 -8,20 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,870540 -7,60 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,674617 -6,66Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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