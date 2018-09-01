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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 11:03 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,519879 9,09 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035619 9,01 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,615169 8,38 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047795 8,25 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,724004 7,48 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027176 10,24 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,027173 10,20 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,672379 9,94 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024737 8,93 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032448 7,41 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089227 10,33 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,049587 9,48 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040234 9,38 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089118 8,39 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 80,069660 7,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,261237 8,41 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,068580 6,45 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,020583 5,98 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,011317 4,82 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038154 4,78 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,018000 9,51 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,058409 9,10 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034759 9,03 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,107666 7,57 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,144104 7,43 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036539 9,49 İş Portföy Altın Fonu 0,028285 9,34 Ak Portföy Altın Fonu 0,058779 9,24 TEB Portföy Altın Fonu 0,061215 9,21 Deniz Port. Altın Fonu 0,031651 9,12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016675 0,27 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,427642 0,27 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,042605 0,26 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 53,587456 0,26 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016504 0,25 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,012719 -0,12 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031502 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,672515 0,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,655771 -0,61 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,083633 -0,38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011522 -0,80 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013358 -0,73 Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu 0,243063 -0,28 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014895 -0,06 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,349112 0,00Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (6)

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