Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1438923,00HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,3458772,85Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF218,9263492,83Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF639,0026672,53İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0642742,52Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0328831,34Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0626741,00İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0274471,00Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,5029980,97Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,4804800,88Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0412475,06Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0355852,92Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1125102,19Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)8,1541672,02İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)63,1661531,80Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Şeker Port. Değ. Fon0,0263433,55İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0702832,48Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,0151231,80Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,0970961,79Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,0558951,75Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9492983,71Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)18,3620972,81Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9741482,61TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,1622902,59Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,0184322,40Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF23,0822002,51İş Portföy Altın Fonu0,0289462,34HSBC Portföy Altın Fonu2,2856222,33Bizim Portföy Altın Katılım BYF229,9021602,33TEB Portföy Altın Fonu0,0626372,32Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu0,0197810,63ING Portföy Para Piyasası Fonu72,5670300,42Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,4456530,41Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0427780,41Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu18,0148890,40

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

