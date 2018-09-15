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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 11:23 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 223,089342 1,90 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,018125 1,68 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,138621 1,39 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,145628 1,21 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,034261 1,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,052546 0,36 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,392539 0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,259628 3,15 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,471345 2,45 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061481 2,38 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059565 2,26 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 32,286831 2,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,991874 2,71 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032900 1,36 Halk Portföy Karma Fon 56,903316 1,01 HSBC Portföy Değ. Fon 71,487547 0,99 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,071044 0,96 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011660 0,36 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,132063 0,35 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,012371 0,33 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,136619 0,32 Halk Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,095986 0,32 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,462243 0,37 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 284,116439 0,36 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,045927 0,36 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,042931 0,36 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,078973 0,36 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 598,745337 -6,30 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062058 -3,45 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,430187 -2,50 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035939 -2,26 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047351 -1,92 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,567500 -4,21 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060518 -3,44 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025914 -3,07 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031920 -2,93 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024224 -2,85 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086318 -3,92 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029642 -3,77 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038861 -3,73 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046846 -3,62 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,085711 -2,69 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,214261 -3,20 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,019224 -1,78 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,574366 -0,67 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,688422 -0,67 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,043418 -0,57 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu 0,224000 -7,81 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034374 -3,36 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017818 -3,33 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,092238 -3,24 Alkhair Portföy Bir. Katılım Fonu 0,043155 -3,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 18,715651 -6,35 Finans Portföy Altın BYF 21,628971 -6,30 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 216,550565 -5,81 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036085 -3,48 Ak Portföy Altın Fonu 0,058096 -3,40
(Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. )

(Sürecek)

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