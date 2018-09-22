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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036029 5,16 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,151963 4,35 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,363168 4,29 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013791 4,28 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,540659 4,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,596293 1,12 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,504047 0,77 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,480468 0,65 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,401586 0,65 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,294253 0,57 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072883 4,11 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 39,300996 4,10 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036957 3,89 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,546622 3,53 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022506 3,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039747 2,99 HSBC Portföy Değ. Fon 73,057622 2,20 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,222341 2,00 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,322408 1,97 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,237852 1,94 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041369 3,58 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031068 1,85 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,248687 1,56 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,574380 1,54 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,946941 1,32 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 18,977230 1,40 Finans Portföy Altın BYF 21,853834 1,04 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 218,574893 0,93 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları TEB Portföy Para Piyasası Fonu 285,581440 0,52 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,226495 0,43 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 54,180009 0,41 İş Portföy Para Piyasası Fonu 209,386141 0,41 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 91,173595 0,41 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061493 -0,91 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,395834 -0,73 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,051680 -0,56 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,417549 -0,52 Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018596 -0,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026481 -0,72 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060172 -0,57 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031786 -0,42 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024130 -0,39 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018757 -0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 76,489372 -1,30 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,040936 -0,47 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071009 -0,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,009327 -0,49 Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 1,479016 -0,32 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,854637 -0,26 Atlas Portföy Bir. Değ. Fon 1,329226 -0,13 Azimut PYŞ Dördüncü Değ. Fon 0,017448 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033891 -1,41 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017601 -1,22 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,057176 -1,17 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022208 -1,06 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,077832 -0,69 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,027558 -1,46 Ak Portföy Altın Fonu 0,057306 -1,36 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024695 -1,30 HSBC Portföy Altın Fonu 2,180152 -1,26 Garanti Portföy Altın Fonu 0,069199 -1,21 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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