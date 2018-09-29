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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 234,326389 2,69 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014094 2,20 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,370098 1,91 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,057838 1,74 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,154264 1,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,067433 0,90 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,413121 0,82 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,372511 0,52 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,298981 0,37 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,190524 0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,876390 12,61 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041257 11,64 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081159 11,36 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,013463 6,71 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 41,745718 6,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Halk Portföy Karma Fon 59,562582 3,37 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,809619 3,14 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,769452 2,98 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,488434 2,95 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,228328 2,69 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,286085 2,99 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031972 2,91 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028556 2,63 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,959514 1,33 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,702815 0,69 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016928 0,46 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043275 0,45 İş Portföy Para Piyasası Fonu 210,315925 0,44 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,227496 0,44 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,229771 0,44 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 579,627236 -4,19 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059737 -2,86 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,040272 -1,99 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,059724 -1,78 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,376003 -1,72 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022854 -5,29 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,519628 -2,95 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058576 -2,65 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025373 -2,50 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031037 -2,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082598 -4,46 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,068493 -3,54 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083832 -3,04 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038200 -3,03 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046190 -3,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,182445 -4,48 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,964198 -2,25 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069473 -1,63 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,029273 -0,27 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,011536 -0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032674 -3,59 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016985 -3,50 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,055326 -3,24 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,023920 -2,59 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021658 -2,48 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 20,601339 -5,73 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,822818 -5,38 Finans Portföy Gümüş BYF 18,132283 -4,45 Ak Portföy Altın Fonu 0,055209 -3,66 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034368 -3,61Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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