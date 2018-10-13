Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036293 1,17 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030447 0,83 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,223605 0,69 İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022474 0,65 Şeker Port. Borç. Araç. Fonu 0,026854 0,60 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,406671 0,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,222016 8,30 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039041 7,61 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075784 6,01 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028964 3,53 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017196 2,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,331855 2,55 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,221491 2,01 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,706547 1,59 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,024469 1,35 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,781267 1,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027105 0,79 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,006039 0,57 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,006034 0,57 Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,011964 0,51 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,382387 0,50 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 212,401694 0,47 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043704 0,47 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017098 0,47 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,399862 0,46 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 54,914727 0,46 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,307178 -3,15 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047193 -3,00 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 580,930840 -2,90 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036350 -2,88 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,633966 -2,88 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,321230 -6,64 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023043 -6,07 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025924 -5,60 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054886 -5,40 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018192 -4,53 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035133 -10,41 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,729414 -9,56 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061826 -9,06 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075883 -7,75 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042064 -6,75 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,097291 -7,18 Azimut PYŞ Dördüncü Değ. Fon 0,016803 -3,33 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,908141 -2,93 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,067000 -2,03 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,064949 -1,74 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,985510 -2,55 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021361 -2,23 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032285 -2,20 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016792 -2,14 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,820460 -2,00 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 18,521989 -4,25 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033976 -2,22 İş Portföy Altın Fonu 0,026253 -2,21 Ak Portföy Altın Fonu 0,054567 -2,19 HSBC Portföy Altın Fonu 2,077769 -2,16Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

