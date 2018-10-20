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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,162178 7,17 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,388432 7,09 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 240,972055 5,19 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014606 5,03 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172304 4,63 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,415712 0,64 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,068489 0,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,122257 8,02 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041997 7,57 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081492 7,53 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,372180 5,71 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018071 5,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039946 3,23 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,025176 2,89 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,327484 2,86 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,412867 2,86 Şeker Port. Değ. Fon 0,027624 2,80 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028645 5,68 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040672 4,20 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030930 3,07 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,936579 3,02 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,018178 2,92 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043911 0,47 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,562219 0,47 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016913 0,46 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017176 0,46 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016978 0,46 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,054700 -6,88 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 542,884129 -6,55 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,161454 -6,32 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032235 -5,95 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,054449 -5,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,128850 -8,29 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023882 -7,88 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016768 -7,83 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021474 -6,81 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,051189 -6,74 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024597 -7,24 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039140 -6,95 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072247 -6,85 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070989 -6,45 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032918 -6,30 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063060 -5,88 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,811070 -5,09 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,043075 -4,94 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009741 -1,85 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,063822 -1,74 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019853 -7,06 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,850066 -6,82 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,925393 -6,11 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,930277 -5,87 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030452 -5,68 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 17,422723 -5,93 Finans Portföy Altın BYF 19,967543 -5,78 Ak Portföy Altın Fonu 0,051443 -5,73 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032062 -5,63 TEB Portföy Altın Fonu 0,053859 -5,63
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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