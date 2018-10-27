FİNANS

Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,336683 22,18 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046009 2,92 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,697750 2,91 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022591 2,83 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,471199 2,74 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021651 2,01 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,052208 1,99 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021826 1,64 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028395 1,41 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016974 1,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 65,273377 3,45 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024992 1,61 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033399 1,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,892120 3,79 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064539 2,35 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,046568 2,15 Şeker Port. Değ. Fon 0,027855 0,84 İş Portföy Bir. Değ. Fon 62,740386 0,84 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016376 3,28 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031430 3,21 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053591 3,03 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,947229 2,96 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020358 2,54 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,028976 3,40 İş Portföy Altın Fonu 0,025603 3,30 TEB Portföy Altın Fonu 0,055633 3,29 Garanti Portföy Altın Fonu 0,064550 3,27 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019473 3,26 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016995 0,48 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017258 0,48 İş Portföy Para Piyasası Fonu 214,369590 0,47 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044117 0,47 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,568407 0,46 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036604 -3,47 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,157781 -2,71 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,378625 -2,52 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,553893 -1,42 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,170296 -1,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,063805 -0,44 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,410564 -0,36 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,477690 -0,28 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,463253 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,351343 -6,36 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,037870 -5,97 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076778 -5,78 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039593 -5,72 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,819408 -4,85 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,419104 -3,65 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038558 -3,47 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,217860 -3,40 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,134879 -3,37 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,316599 -3,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026773 -6,54 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,438593 -3,90 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,980114 -3,74 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030054 -2,83 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,911032 -2,73Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNERÇipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...Çipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...
İGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptıİGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı
Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnunFındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (6)

En Çok Okunan Haberler

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Köprü ve otoyollar para bastı

Köprü ve otoyollar para bastı

Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!

Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı

İGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı

Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.