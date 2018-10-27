Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,336683 22,18 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046009 2,92 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,697750 2,91 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022591 2,83 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,471199 2,74 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021651 2,01 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,052208 1,99 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021826 1,64 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028395 1,41 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016974 1,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 65,273377 3,45 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024992 1,61 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033399 1,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,892120 3,79 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064539 2,35 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,046568 2,15 Şeker Port. Değ. Fon 0,027855 0,84 İş Portföy Bir. Değ. Fon 62,740386 0,84 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016376 3,28 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031430 3,21 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053591 3,03 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,947229 2,96 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020358 2,54 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,028976 3,40 İş Portföy Altın Fonu 0,025603 3,30 TEB Portföy Altın Fonu 0,055633 3,29 Garanti Portföy Altın Fonu 0,064550 3,27 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019473 3,26 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016995 0,48 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017258 0,48 İş Portföy Para Piyasası Fonu 214,369590 0,47 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044117 0,47 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,568407 0,46 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036604 -3,47 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,157781 -2,71 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,378625 -2,52 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,553893 -1,42 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,170296 -1,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,063805 -0,44 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,410564 -0,36 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,477690 -0,28 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,463253 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,351343 -6,36 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,037870 -5,97 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076778 -5,78 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039593 -5,72 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,819408 -4,85 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,419104 -3,65 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038558 -3,47 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,217860 -3,40 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,134879 -3,37 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,316599 -3,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026773 -6,54 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,438593 -3,90 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,980114 -3,74 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030054 -2,83 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,911032 -2,73Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

