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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 03.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,175370 2,98 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,388940 2,72 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,161964 2,65 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037462 2,34 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014773 2,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021949 0,56 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,064980 0,11 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,380321 0,08 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,115669 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,667327 2,78 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078887 2,75 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040616 2,58 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025508 2,06 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029933 1,82 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,052028 2,83 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013679 2,01 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016216 1,65 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018969 1,55 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,795196 1,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,013915 0,52 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,163338 0,48 Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,082708 0,44 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,183438 0,44 Ziraat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,195773 0,44 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044326 0,47 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,765965 0,47 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,604619 0,47 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,654877 0,47 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,505442 0,47 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,054668 -2,27 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,147581 -2,00 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032181 -1,99 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,054718 -1,94 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,039384 -1,86 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016203 -4,54 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023247 -3,77 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021116 -2,47 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027918 -1,68 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,051684 -1,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,281710 -2,16 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,162759 -1,65 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016989 -1,61 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,016534 -1,50 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,312048 -1,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063181 -2,10 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 13,936096 -1,41 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,403132 -1,13 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038340 -0,57 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,062530 -0,53 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025930 -3,15 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,952123 -2,86 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015910 -2,85 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030586 -2,69 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052182 -2,63 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032147 -2,89 Ak Portföy Altın Fonu 0,051507 -2,89 TEB Portföy Altın Fonu 0,054048 -2,85 HSBC Portföy Altın Fonu 1,968110 -2,85 İş Portföy Altın Fonu 0,024874 -2,85Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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