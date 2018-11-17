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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 17.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,904290 2,80 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,418064 2,53 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,601562 2,31 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,185665 1,96 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171191 1,94 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,499590 0,69 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021599 0,68 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,392758 0,61 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,481080 0,56 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,124217 0,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,016978 0,91 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,378723 0,87 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,331738 0,78 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024759 0,70 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,023448 0,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,608862 2,59 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 120,137670 1,64 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,921906 1,53 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016603 1,39 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,015691 1,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,263150 0,97 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015601 0,94 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,012928 0,93 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,420530 0,69 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014183 0,60 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,185555 0,49 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,510228 0,49 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044757 0,48 İş Portföy Para Piyasası Fonu 217,381398 0,48 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017230 0,48 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,088845 -1,26 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 521,645659 -1,07 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031425 -0,73 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,133994 -0,33 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,679246 -0,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014887 -3,94 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,065437 -2,91 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020228 -1,56 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,306140 -0,91 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,128685 -0,84 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,194301 -4,03 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,787172 -3,58 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068868 -3,47 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036995 -3,14 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,037551 -2,99 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,026350 -2,48 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,317768 -1,64 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038722 -0,83 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,573945 -0,83 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,023068 -0,74 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,304649 -3,28 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,885043 -1,79 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025747 -1,49 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030521 -1,43 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029744 -1,17 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,260096 -2,89 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 191,860543 -2,02 Finans Portföy Altın BYF 19,004210 -1,98 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021469 -1,21 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030942 -1,14Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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