FİNANS

Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 11:29 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,609238 3,02 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,422244 2,43 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 300,054553 2,02 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 265,156390 2,01 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172574 1,86 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,293467 0,94 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,114095 0,56 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,998000 0,53 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,079768 0,52 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,418450 0,46 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,046620 5,03 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,237241 4,62 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038613 4,18 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017976 4,17 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024401 4,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039707 3,70 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,324059 3,03 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,228778 2,91 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,324011 2,22 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,103087 2,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,904382 3,37 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,964937 3,10 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,211954 2,89 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,531667 2,76 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029845 2,24 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,514980 0,46 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017387 0,46 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,779986 0,46 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017661 0,46 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,251292 0,46 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029463 -3,01 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,963095 -2,80 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,021484 -2,69 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,032567 -2,65 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,581254 -2,60 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012910 -7,92 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020864 -4,75 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019632 -2,59 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026019 -1,94 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047854 -1,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035304 -1,48 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023697 -0,90 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063428 -0,84 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016637 -0,72 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,912405 -0,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,058697 -2,20 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,049520 -0,89 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,739835 -0,74 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009607 -0,72 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032797 -0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028251 -2,71 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014783 -2,70 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,048748 -2,48 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,018799 -2,42 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,737146 -2,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 15,744068 -3,48 Ak Portföy Altın Fonu 0,047803 -2,72 İş Portföy Altın Fonu 0,023090 -2,72 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,029831 -2,72 TEB Portföy Altın Fonu 0,050205 -2,70Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Yoğun cinsel yaşam kanseri önlüyor!Yoğun cinsel yaşam kanseri önlüyor!
Yalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacakYalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret ettiTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (6)

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

Ticaret Bakanı Pekcan: Cumhuriyet'in en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştık!

Ticaret Bakanı Pekcan: Cumhuriyet'in en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştık!

Ünlü markalar kepenk indirdi! Protestoya hazırlanıyorlar

Ünlü markalar kepenk indirdi! Protestoya hazırlanıyorlar

BMW X7 ortaya çıktı

BMW X7 ortaya çıktı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Köylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Yalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacak

Yalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacak

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

Doğal gaz kullananlar, kömüre oranla yüzde 59 tasarruf sağladı

Doğal gaz kullananlar, kömüre oranla yüzde 59 tasarruf sağladı

Buca’da belediye, soğan dağıttı

Buca’da belediye, soğan dağıttı

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 'en az 2 bin lira' asgari ücret çağrısı

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 'en az 2 bin lira' asgari ücret çağrısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.