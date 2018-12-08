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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 11:17 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,053128 4,29 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,232272 4,20 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,033928 4,18 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,038449 4,16 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044720 4,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013526 4,77 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021773 4,36 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020317 3,49 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049465 3,37 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026740 2,77 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030658 3,14 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,922169 2,89 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054404 2,84 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024209 2,16 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,676969 1,60 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,061077 4,05 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,782561 2,46 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050546 2,07 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,010268 1,48 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009736 1,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015489 4,78 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029591 4,74 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,050903 4,42 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,902748 4,21 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,893629 4,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 19,373527 5,23 Ak Portföy Altın Fonu 0,050164 4,94 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 195,697087 4,88 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031253 4,77 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,494261 4,76 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017749 0,50 İş Portföy Para Piyasası Fonu 220,456206 0,48 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,286184 0,48 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,517436 0,48 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,783638 0,47 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,598439 -1,77 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 261,504341 -1,38 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,416986 -1,25 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,185477 -0,89 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171083 -0,86 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,992934 -0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,660195 -5,97 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078394 -5,84 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040782 -5,75 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,193227 -3,56 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,134541 -3,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038813 -2,25 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,316832 -2,22 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,013034 -2,03 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,224405 -1,91 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,402899 -1,80 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026087 -1,10 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,200995 -0,90 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030511 -0,35 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,963054 -0,20 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011674 -0,13Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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