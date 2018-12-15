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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 15.12.2018 11:12 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,100470 1,82 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,133540 1,75 QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,163531 1,73 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,039090 1,67 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,686084 1,62 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013818 2,16 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,016672 1,19 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020546 1,13 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026890 0,56 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,398570 0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,754594 1,84 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034984 1,27 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024303 0,39 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066748 0,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062028 1,56 Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 1,564742 0,84 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,546797 0,83 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009803 0,69 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,025094 0,65 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029774 0,62 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015583 0,61 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,051206 0,60 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,907901 0,57 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,217221 0,53 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,738179 1,48 Fiba Portföy Altın Fonu 0,018575 0,60 Ak Portföy Altın Fonu 0,050465 0,60 Deniz Port. Altın Fonu 0,027564 0,59 HSBC Portföy Altın Fonu 1,926526 0,59 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,520291 0,55 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,669553 0,49 İş Portföy Para Piyasası Fonu 221,525690 0,49 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017550 0,48 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 16,842061 0,47 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,406147 -2,60 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,583856 -2,44 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 255,379590 -2,34 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167620 -2,02 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039347 -2,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021570 -0,93 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021326 -0,38 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049316 -0,30 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,498574 -0,28 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,304174 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036099 -4,40 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,527011 -2,99 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,254782 -2,87 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103881 -2,77 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033984 -2,48 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,005406 -62,52 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,028867 -18,93 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038026 -2,03 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,991491 -1,86 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,738196 -1,83 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,868692 -4,14 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029026 -2,90 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,231580 -2,43 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,173759 -2,27 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,943380 -2,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 19,274913 -0,51 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 194,778967 -0,47Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (6)

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