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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 29.12.2018 11:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 512,179045 0,94 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034235 0,77 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,277964 0,76 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044801 0,75 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,374670 0,68 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020467 1,42 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047516 1,05 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,121200 0,49 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,135168 0,37 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,409900 0,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 54,014125 1,70 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,049442 1,46 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028119 0,98 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,172258 0,59 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023359 0,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Atlas Portföy Bir. Değ. Fon 1,400915 1,08 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016748 0,99 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,013519 0,84 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,415192 0,77 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,019868 0,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015670 1,93 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029954 1,90 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,051496 1,79 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,913030 1,71 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,897282 0,73 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,113268 3,86 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 197,836844 2,19 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,603146 2,17 İş Portföy Altın Fonu 0,024452 1,92 Ak Portföy Altın Fonu 0,050731 1,91 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017711 0,48 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 97,111700 0,48 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,525108 0,47 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,794283 0,47 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,386938 0,46 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 91,596563 -0,65 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,488449 -0,50 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,001147 -0,42 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 241,207354 -0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020091 -1,63 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011705 -1,21 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,867730 -1,09 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026179 -0,24 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,080136 -0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,032724 -1,88 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,869294 -1,76 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,146779 -1,66 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,234672 -1,65 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047902 -1,63 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,513013 -1,08 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,756608 -0,92 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,924981 -0,88 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033049 -0,81 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,088022 -0,76 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,914788 -1,68 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037716 -1,38 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028232 -1,17 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,146445 -0,87 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025423 -0,85Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (6)

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